Водитель лесовоза погиб на брянской трассе
53-летний водитель лесовоза погиб в аварии на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 11 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска. Там съехал в кювет и перевернулся лесовоз «КРАЗ» с полуприцепом. 53-летний водитель грузовика погиб. Предварительной причиной ДТП могла стать остановка сердца у мужчины.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства автоаварии.