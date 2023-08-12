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Водитель лесовоза погиб на брянской трассе

2023, 12 августа 11:16 Происшествия
Водитель лесовоза погиб на брянской трассе
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53-летний водитель лесовоза погиб в аварии на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на 11 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска. Там съехал в кювет и  перевернулся лесовоз «КРАЗ» с полуприцепом. 53-летний водитель грузовика погиб. Предварительной причиной ДТП могла стать остановка сердца у мужчины. 

Полиция устанавливает причины и обстоятельства автоаварии.

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