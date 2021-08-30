Водитель лесовоза рассказал о возможном суициде молодой пары в ДТП под Дубровкой (ВИДЕО)

По словам водителя большегруза, не было никаких объективных причин для аварии.

Водитель лесовоза – один из участников аварии в Дубровском районе, в результате которой погибли молодой водитель и его пассажирка, – сообщил подробности случившегося.

Видео с рассказом водителя MAN с прицепом опубликовала областная ГИБДД.

«Я, водитель автомобиля MAN, двигался в сторону Брянска со стороны Смоленска. Между населенными пунктами Пеклино и Алешней навстречу мне выехал легковой автомобиль девятой или четырнадцатой модели, я так и не понял. Он двигался очень быстро. И при разъезде с ним свернул меня, допустил лобовое столкновение со мной. Впереди меня не было никаких машин и позади. Этот автомобиль тоже двигался один. Я сказал бы, что было намеренное его действие», – рассказал водитель MAN.

В результате аварии погибли 26-летний водитель «ВАЗа», не имеющий прав, и его 22-летняя пассажирка. У водителя «ВАЗа» произвели забор биологических образцов для определения состояния опьянения.