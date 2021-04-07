Водитель микроавтобуса сбил девушку на переходе в Брянске

Полиция проводит проверку.

26-летняя девушка, переходившая дорогу по «зебре», пострадала в результате ДТП в Володарском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 6 апреля около 21.05 у дома № 52 по улице Чернышевского девушку-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 67-летний водитель Volkswagen Transporter.

У пострадавшей диагностировали перелом левого бедра.

По результатам медицинского освидетельствования в момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.