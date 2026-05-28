ДТП

Водитель мопеда пострадал в ДТП на трассе в Дятьковском районе

2026, 28 мая 13:00
Водитель мопеда пострадал при столкновении с иномаркой на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 27 мая на 0-м км автодороги «Дятьково – Любохна – д. Большая Жукова» в Дятьковском районе произошло ДТП. 22-летний водитель за рулём мопеда Motoland  выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai. 57-летняя женщина ехала прямо во встречном направлении.

Водитель мопеда с травмами попал в больницу. Он ехал без мотошлема и защитной экипировки. Инспекторы составили на молодого человека несколько административных материалов.

