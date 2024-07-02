Водитель мотоблока травмировал голову в ДТП на брянской трассе

23-летний водитель мотоблока травмировал голову при столкновении с автомобилем на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 12 километре федеральной автодороги «Клинцы-Ущерпье-Красная Гора» произошла авария. 23-летний водитель на мотоблоке SHTENL выехал с второстепенной на главную дорогу, не пропустив автомобиль «ВАЗ». У 31-летней девушки-водителя было преимущество в движении. Легковушка от удара съехала в кювет.

Водитель мотоблока с черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозга попал в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.