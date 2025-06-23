Водитель наехал на пешехода и скрылся с места ДТП в Погаре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

21 июня в посёлке Погар произошла смертельная авария. В районе дома №176 неустановленный водитель наехал на лежащего на проезжей части 49-летнего пешехода. Автомобилист с места происшествия скрылся. Пешеход от полученных травм умер до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские ввели план «Перехват». На месте дорожно-транспортного происшествия правоохранители обнаружили осколки передней части автомобиля LADA XRAY белого цвета. При обработки информации с СПО «Паутина» инспекторы установили похожую машину с повреждениями

Спустя несколько часов сотрудниками ДПС на 115 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков граница с р. Беларусь» остановили автомобиль. 39-летний водитель признался, что наехал на пешехода и скрылся с места ДТП.