Водитель Nissan погиб в массовом ДТП под Брянском

Еще одна смертельная авария произошла 20 февраля под Брянском.

Вечером 20 февраля произошла авария в районе Глаженки Брянского района. Как сообщают в соцсетях очевидцы, на дорогу в сторону Сельцо столкнулись три иномарки.

В результате Nissan Almera врезался в дерево. Водитель Nissan погиб.

«В том месте вечно сильные аварии, аномальная зона», – сообщают местные жители. Родные погибшего установили на дереве траурный венок.

Напомним, 20 февраля смертельная авария также произошла в Сельцо. При столкновении «ВАЗа» с пригородным поездом погибли три человека.