Полиция разбирается в причинах смертельного ДТП с «ВАЗом» и поездом (ВИДЕО)

УМВД России по Брянской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Сельцо.

Напомним, авария произошла 20 февраля на железнодорожном перегоне в поселке Первомайском. Около 13.30 столкнулись «ВАЗ» и пригородный поезд «Жуковка-Брянск».

Трое пассажиров «ВАЗа»: 59-летний мужчина, 52-летняя женщина и 61-летняя женщина – погибли на месте. 22-летний водитель и еще один 37-летний пассажир автомобиля получили травмы.

Как сообщили в УМВД, на месте аварии обнаружены недостатки – на железнодорожном переезде и на подъездах к нему присутствует снежный накат.

Полиция намерена привлечь виновных за содержание переезда и дороги к административной ответственности.

В 2021 году это первое в регионе ДТП с пострадавшими на железнодорожном переезде. В прошлом году в Брянской области произошла одна такая авария – один человек получил травмы.