Водитель «Оки» повредил позвоночник в ДТП в Жуковке
56-летний водитель «Оки» повредил позвоночник в ДТП в Жуковке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Карла Маркса в Жуковке произошло ДТП. 58-летний водитель за рулём «Лада Нива» при повороте налево не пропустил автомобиль «Ока».
56-летний водитель легковушки с переломом шейного позвонка и ушиб грудной клетки попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.