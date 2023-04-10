Водитель погиб на брянской трассе

63-летний водитель погиб в ДТП на трассе в Красногорском районе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 18 км автодороги «Красная гора – Лотаки — Кибирщина» в Красногорском районе. 63-летний водитель за рулём Kia Spectra не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель умер на месте происшествия до приезда медиков. Он был не пристёгнут ремнём безопасности.

56-летний пассажир с различными травмами госпитализирован. Он сидел на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.