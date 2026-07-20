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ДТП

Водитель погиб при столкновении двух машин на трассе в Навлинском районе

2026, 20 июля 09:52
Водитель погиб при столкновении двух машин на трассе в Навлинском районе
Источник фото

Водитель погиб при столкновении двух машин на трассе в Навлинском районе в субботу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

ДТП  произошло около 17 часов 18 июля на 409‑м км автодороги федерального значения М‑3 «Украина» в Навлинском районе. При повороте налево 63‑летний мужчина за рулём автомобиля «ВИС» выехал на встречную полосу и врезался в Haval. 38‑летний водитель ехал прямо. От удара Haval съехал в кювет и врезался в дерево.

Водителя «ВИС» с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где впоследствии умер. Водитель и 25‑летний пассажир иномарки после осмотра врачи отпустили домой без назначения лечения.

По факту дорожно‑транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.

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