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Общество

Брянские активисты участвовали в форум Народного фронта «Все для Победы!»

2026, 14 июля 12:51
Брянские активисты участвовали в форум Народного фронта «Все для Победы!»
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Брянские активисты участвовали в форум Народного фронта «Все для Победы!». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне в Москве в национальном центре «Россия» прошёл форум Народного фронта «Все для Победы!».  Мероприятие посвятили четырёхлетию всероссийского проекта по поддержке военнослужащих и мирных жителей.

Форум посетили около 2000 активистов из разных регионов России, которые внесли значительный вклад в гуманитарную миссию. На мероприятие приехала и большая делегация из Брянской области. 

Медаль «Всё для победы!» получил участник специальной военной операции, наставник проекта «Тренер» Денис Кривонос. Он создал центр для помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, который стал для ребят альтернативой улице и правонарушениям.

Отец Иоанн и отец Сергий окормляют воинов в приграничье. Братья Фёдор и Филипп Таньковы собрали более 10 тонн гуманитарного груза. Константин и Карина Солобай воспитывают шестерых детей, а также производят маскировку и сухпайки для фронта. Константин Клёнов безвозмездно восстанавливает автомобили и спецтехнику, передает запчасти. Юлия Хоменко и Любовь Байдикова помогают медикам на передовой и доставляют грузы. Сопредседатели регионального штаба Народного фронта Артем Осипенко и Александр Писаренко собирают и отвозят на фронт посылки.

Всего региональный Народный фронт в рамках проекта «Всё для Победы!» отправил свыше 7000 тонн груза военным. 

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