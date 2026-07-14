Брянские активисты участвовали в форум Народного фронта «Все для Победы!»

2026, 14 июля 12:51

Брянские активисты участвовали в форум Народного фронта «Все для Победы!». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Москве в национальном центре «Россия» прошёл форум Народного фронта «Все для Победы!». Мероприятие посвятили четырёхлетию всероссийского проекта по поддержке военнослужащих и мирных жителей.

Форум посетили около 2000 активистов из разных регионов России, которые внесли значительный вклад в гуманитарную миссию. На мероприятие приехала и большая делегация из Брянской области.

Медаль «Всё для победы!» получил участник специальной военной операции, наставник проекта «Тренер» Денис Кривонос. Он создал центр для помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, который стал для ребят альтернативой улице и правонарушениям.

Отец Иоанн и отец Сергий окормляют воинов в приграничье. Братья Фёдор и Филипп Таньковы собрали более 10 тонн гуманитарного груза. Константин и Карина Солобай воспитывают шестерых детей, а также производят маскировку и сухпайки для фронта. Константин Клёнов безвозмездно восстанавливает автомобили и спецтехнику, передает запчасти. Юлия Хоменко и Любовь Байдикова помогают медикам на передовой и доставляют грузы. Сопредседатели регионального штаба Народного фронта Артем Осипенко и Александр Писаренко собирают и отвозят на фронт посылки.

Всего региональный Народный фронт в рамках проекта «Всё для Победы!» отправил свыше 7000 тонн груза военным.