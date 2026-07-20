Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские спасатели привезли гуманитарную помощь из Новосибирска для детей в приграничье

2026, 20 июля 13:02
Брянские спасатели привезли гуманитарную помощь из Новосибирска для детей в приграничье
Источник фото

Сотрудники МЧС доставили гуманитарную помощь из Новосибирска для детей в приграничье Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 

 

В рамках акции «Россия рядом: тепло Сибири — детям Брянщины» благотворительный фонд «Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.» передал из Новосибирска в Брянскую область партию детского питания. Гуманитарный груз доставили три специализированные машины МЧС России. Спасатели из Главного управления МЧС по Брянской области преодолели более 3500 километров до приграничных районов региона. Груз встретил уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов.

Сибирский спасательный центр МЧС России оказал комплексную логистическую поддержку от погрузки и оформления сопроводительной документации до сопровождения транспорта на ключевых участках маршрута.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Останки троих бойцов Красной армии разыскали поисковики в Карачевском районе
20 июля 14:31
Останки троих бойцов Красной армии разыскали поисковики в Карачевском районе
Три брянских ветерана СВО участвуют во всероссийские соревнованиях в Чебоксары
20 июля 13:43
Три брянских ветерана СВО участвуют во всероссийские соревнованиях в Чебоксары
Мастер спорта провёл мастер-класс по тяжёлой атлетике в Брянске
20 июля 13:17
Мастер спорта провёл мастер-класс по тяжёлой атлетике в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15888) брянск (7066) ДТП (2812) ГИБДД (2382) прокуратура (2144) уголовное дело (2085) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1694) мчс (1563) коронавирус (1272) дороги (1113)