Брянские спасатели привезли гуманитарную помощь из Новосибирска для детей в приграничье

2026, 20 июля 13:02

Сотрудники МЧС доставили гуманитарную помощь из Новосибирска для детей в приграничье Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках акции «Россия рядом: тепло Сибири — детям Брянщины» благотворительный фонд «Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.» передал из Новосибирска в Брянскую область партию детского питания. Гуманитарный груз доставили три специализированные машины МЧС России. Спасатели из Главного управления МЧС по Брянской области преодолели более 3500 километров до приграничных районов региона. Груз встретил уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов.

Сибирский спасательный центр МЧС России оказал комплексную логистическую поддержку от погрузки и оформления сопроводительной документации до сопровождения транспорта на ключевых участках маршрута.