72-летний водитель погиб при столкновении легковушки с грузовиком на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне на 25-м километре федеральной трассе «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» произошла смертельная авария. 72-летний водитель не справился с управлением Nissan Teana. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик DAF. Пожилой водитель погиб на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверка.