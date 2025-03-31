Водитель погиб при столкновении трёх машин на брянской трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региоанльнй Госатовскеции.

29 марта в Навлинском районе на 402 км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» произошла смертельная авария. 34-летний водитель за рулём большегруза Scania не учёл дистанцию до впереди двигавшегося «ВАЗ-21124». Фура задела легковушку, а затем выехала на встречную полосу и врезалась в Audi A6.

42-летний водитель иномарки погиб на месте. Его пассажирка попала в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.