Водитель погиб, ребенок-пассажир ранен в ДТП с фурой под Брянском

Авария произошла в Выгоничском районе.

Смертельная авария произошла 19 июня около 15.25 на 34-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Выгоничском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 48-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь из-за аквапланирования не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Scania с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.

От удара Mercedes отбросило на «ГАЗель NEXT» под управлением 21-летнего водителя.

Водитель Mercedes погиб на месте. Его 13-летнего пассажира госпитализировали с ушибом грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой и раной волосистой части головы.

У водителя «ГАЗели» медики диагностировали ушиб грудной клетки и рваную рану правого коленного сустава.