Водитель погиб в аварии на трассе в Почепском районе

41-летний водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

26 сентября на 61 км автомобильной дороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 41-летний водитель за рулем Ford Mondeo выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в фуру Scania.

Водитель Ford погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.