39-летний водитель погиб в аварии на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 6 километре автомобильной дороги «Почеп-Норино-Воробейня» в Почепском районе произошла авария. 39-летний водитель не справился с управлением Opel Frontera. Внедорожник съехал в кювет и перевернулся.

Водителя с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где он умер спустя некоторое время. По факту аварии полиция проводит проверку.