Водитель погиб в аварии с грузовиком в Брянском районе

Водитель погиб при столкновении легковушки с грузовиком на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне утром в Брянском районе на 30 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска» произошла авария. 47-летний водитель за рулём Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру DAF с полуприцепом.

Водитель иномарки от полученных травм умер в больнице. 38-летний пассажир и 36-летняя пассажирка Volkswagen Polo после получения медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.

По предварительной версии водитель легковушки уснул за рулём. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские.