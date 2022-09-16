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Водитель погиб в аварии в Мглинском районе

2022, 16 сентября 12:00 Происшествия
Водитель погиб в аварии в Мглинском районе
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66-летний водитель на Mitsubishi умер после столкновения с автопоездом, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 6 км автодороги «Ветлевка-Вормино» в Мглинском районе. 66-летний водитель на Mitsubishi L300 врезался в автопоезд – трактор AXION 950 с прицепом.

От полученных водитель иномарки от полученных травм умер на месте.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

 

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