Водитель погиб в аварии в Мглинском районе

Авария произошла на 6 км автодороги «Ветлевка-Вормино» в Мглинском районе. 66-летний водитель на Mitsubishi L300 врезался в автопоезд – трактор AXION 950 с прицепом.

Движение автомобилей через железнодорожные переезды в городе Ярцево Смоленской области будет ограничено на время ремонта 19-20 сентября В городе Ярцево Смоленской области на двух железнодорожных переездах пройдет завершающий этап работ, направленных на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. В частности, будет проведен ремонт асфальтового покрытия в границах переездов. Обращаем внимание автомобилистов, что на период ремонта железнодорожные переезды будут закрыты для движения автомобильного транспорта поочередно. Так, 19 сентября на время ремонта с 8:00

Переходный период Продолжаются необходимые организационные мероприятия и юридические процедуры, связанные с передачей полномочий по ремонту, содержанию и обслуживанию дорог Смоленска (включая круглогодичную механизированную уборку) на уровень администрации региона. Де-юре это произойдёт с 1 января 2023 года. Подробное исполнение «дорожной карты» рассмотрели участники рабочего совещания, которое провёл Алексей Островский с профильными чиновниками. Напомним, что о предстоящем перераспределении полномочий

Кто получит компенсацию? В Смоленской области введена новая мера господдержки социально незащищённых категорий граждан на проведение мероприятий в рамках программы социальной газификации. Воспользоваться ею могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды 1-й группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи с пятью и более детьми. Более подробно об условиях предоставления господдержки рассказал губернатор Алексей Островский.

В преддверии отопительного сезона Как регион готовится к зиме? Начало отопительного сезона в Смоленской области – не за горами. Как он пройдёт, во многом будет зависеть от готовности котельных, сетей тепло-и водоснабжения к работе в этот непростой период. О подготовке жилищно-коммунального комплекса региона и объектов энергетики к зиме говорилось в ходе рабочего совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский. Участие

Перевозки контейнеров на МЖД выросли более чем на 8% в январе — августе В январе – августе 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 785,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 467,2 тыс. ДФЭ (+13%), в транзитном – 179,3 тыс. ДФЭ (+11 %), в экспортном – 44,7 тыс. ДФЭ (+10%),