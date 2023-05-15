Водитель погиб в аварии в Выгоничском районе

25-летний водитель погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью на 23 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия» в Выгоничском районе произошла авария. 25-летний водитель за рулём LADA Priora выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с Ford Focus

21-летнюю женщину-водителя иномарки с тяжелыми травмами отвезли в реанимационное отделение больницы. Автомобилист из LADA умер на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Полиция проводит проверку.