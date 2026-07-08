Два автомобиля столкнулись накануне ночью в Брянске

2026, 08 июля 11:48

Мужчина попал в больницу с переломами при столкновении двух автомобилей накануне ночью в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Ночью 7 июля на улице Речной в городе Брянске произошла авария. 46-летний мужчина за рулём автомобиля LADA при повороте налево с прилегающей территории не уступил дорогу Volvo. При столкновении транспортных средств водитель легковушки сломал несколько рёбер, руки, ключицы и лопатки. Мужчину госпитализировали.

На водителя LADA инспекторы составили административный материал.