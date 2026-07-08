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Образование

Брянские школьники участвуют в научно-технологической программе «Большие вызовы»

2026, 08 июля 11:29
Брянские школьники участвуют в научно-технологической программе «Большие вызовы»
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Брянские школьники участвуют в научно-технологической программе «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус»  в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.  

 

В образовательном центре «Сириус» в Сочи стартовала научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы». Участие в ней принимают школьники, успешно защитившие проекты регионального трека международного конкурса «Большие вызовы». Брянскую область представляют 13 ребят: Полина Алешина, Ксения Ашитко, Дмитрий Баранов, Максим Губин, Александра Данцева, Артем Карпов, Анастасия Квасникова, Ксения Костюкова, Ксения Серегина, Александра Тищенко, Дмитрий Фастовец, Ирина Шапорова и Иван Яковлев. 

В «Сириусе» участники из России и других стран в командах по 4-6 человек три недели будут работать над проектами, инновационными разработками и научными исследованиями.  Также в программу включены лекции ведущих специалистов отечественных компаний, ученых мирового уровня и экспертов, культурная и досуговая программа, работа клубов по интересам.

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