Водитель погиб в ДТП на трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Дубровском районе на 224-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 56-летний водитель не справился с управлением автомобиля «УАЗ Hunter» при обгоне. Легковушка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Водитель погиб на месте. 37-летний пассажир получил травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой с назначением лечения. Оба мужчины не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Предварительной причиной аварии мог стать отрыв передней левой тяги у автомобиля. Следователи устанавливают обстоятельства аварии.