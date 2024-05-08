42-летний водитель погиб в ДТП в Мглинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

7 мая на 3 км + 90 м региональной автомобильной дороги «Мглин — Сураж» в Мглинском районе произошла авария. 42-летний водитель не справился с управлением Opel Zafira. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он спустя время умер.