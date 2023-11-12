Водитель с кровоизлиянием в мозг попал в больницу после ДТП в Брянске

40-летний водитель с кровоизлиянием в головной мозг попал в реанимацию больницы после аварии в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На проспекте Героев в Брянске произошло ДТП. 35-летний водитель на Kia Rio врезался в припаркованный в крайней правой полосе автомобиль Datsun ON-DO. 40-летний водитель Datsun попал в реанимацию с кровоизлиянием в головной мозг.

Инспекторы установили, что автомобилист из Kia трезв. На второго водителя стражи порядка составили протокол за отсутствие знака аварийной остановки на дороге. По факту аварии полиция проводит проверку.