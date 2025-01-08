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Водитель попал в больницу после ДТП в Брянском районе

2025, 08 января 13:51 Происшествия
Водитель попал в больницу после ДТП в Брянском районе
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Водитель попал в больницу после ДТП в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

В Брянском районе на 129 км федеральной автодороге «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 37-летний водитель за рулём автомобиля BMW врезался в стоящий на светофоре «ВАЗ-21124».

20-летний водитель из отечественной легковушки попал в больницу с травмами.

Инспекторы составили на водителя протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку .

 

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