Водитель попал в больницу после ДТП в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 129 км федеральной автодороге «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 37-летний водитель за рулём автомобиля BMW врезался в стоящий на светофоре «ВАЗ-21124».

20-летний водитель из отечественной легковушки попал в больницу с травмами.

Инспекторы составили на водителя протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку .