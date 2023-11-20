Водитель попал в больницу после ДТП в в Брянском районе

36-летний водитель получил травмы при столкновении легковушки с фурой. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 146 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе. 36-летний водитель за рулём Skoda Octavia выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в фуру Scania R450LA с полуприцепом.

Водитель Skoda с переломами и ушибами попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.