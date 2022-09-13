Водитель повредил голову на трассе в Новозыбковском районе

40-летний автомобилист получил травму головы при столкновении с деревом в Новозыбковском районе, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на 9 км автодороги «Новозыбков-Красная Гора» в Новозыбковском районе. 40-летний водитель Renault Logan не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Автомобилиста с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника отвезли в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП