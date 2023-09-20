Водитель разбился на трассе в Погарском районе

57-летний водитель погиб в ДТП на трассе в Погарском районе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 17 км автодороги «Погар-Стародуб» в Погарском районе. 57-летний водитель не справился с управлением Mercedes-Benz GLS. Иномарка вылетела в кювет.

Мужчина умер до приезда медиков. Предположительно, водителю стало плохо за рулем. Но окончательную причину смерти мужчины установит экспертиза.