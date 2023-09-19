Водитель разбился на угнанном Lexus RX на брянской трассе

41-летний водитель разбился на угнанном у знакомого Lexus RX на трассе в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 515 км автодороги М3 «Украина» в Севском районе произошло смертельное ДТП. 41-летний водитель на Lexus RX 300 наехал на препятствие. Иномарка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась. Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он и умер.

Инспекторы выяснили, что мужчина взял ключи от машины у знакомого без разрешения. Погибший уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Его состояние в момент аварии установит экспертиза.