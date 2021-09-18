Водитель с 80 неоплаченными штрафами погиб у «АэроПарка» в Брянске

22-летний автомобилист значительно превысил скорость.

Смертельная авария произошла 18 сентября около 5.20 у дома № 30 по улице объездной в Советском районе Брянска.

Как сообщает городской ОГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Богдан-2110», двигаясь со стороны улицы Бежицкой в сторону переулка Пилотов, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего машина влетела в электроопору.

Водитель погиб на месте до приезда бригады скорой помощи.

Права категорий B, B1 (AS) и M он получил в 2016 году. Полиса ОСАГО у автомобилиста не было. О данным ГИБДД, за два года его 80 раз привлекали к административной ответственности – все штрафы остались неоплаченными.

Большинство из нарушений связано со значительным превышением скорости и проезд на красный. Недостатков содержания улично-дорожной сети на месте аварии полицейские не выявили.

Очевидцы рассказали, что водитель «Богдана» обогнал их машину на большой скорости. Стиль его езды они охарактеризовали как агрессивный.

Состояние водителя в момент ДТП определит экспертиза.