Водитель скорой помощи из Карачева на пять лет отправится в колонию

Водителя скорой помощи, насмерть задавившего мужчину в Карачаевском районе, суд на пять лет отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Карачевского района рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 40-летний водитель скорой медицинской помощи.

Утром 8 сентября прошлого года фигурант на машине, двигаясь задним ходом по территории Карачевской районной больницы, сбил 75-летнего мужчину. Пенсионер вместе с супругой заходил в приемный покой. Водитель уехал с места происшествия. А потерпевший умер от полученных травм.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии-поселении.