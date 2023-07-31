Водитель сломал ногу в ДТП с грузовиком на брянской трассе

55-летний водитель сломал ногу в аварии с грузовиком на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 121 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе. 57-летний водитель за рулем Renault Logan при обгон на встречной полосе задел «ВАЗ-21150». Отечественную легковушку от удара отбросило на грузовик Shacman.

55-летний водитель «ВАЗ» сломал ногу в нескольких местах. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.