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Водитель сломал позвоночник в аварии на брянской трассе

2024, 16 июля 13:41 Происшествия
Водитель сломал позвоночник в аварии на брянской трассе
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31-летний водитель сломал позвоночник в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 9 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Жирятино» в Жирятинском районе произошло ДТП. 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai Solaris.  Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель с компрессионным переломом позвонка, множественными переломами рёбер и повреждением лёгких попал в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку. 

 

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