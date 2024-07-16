31-летний водитель сломал позвоночник в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 9 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Жирятино» в Жирятинском районе произошло ДТП. 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai Solaris. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель с компрессионным переломом позвонка, множественными переломами рёбер и повреждением лёгких попал в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.