Водитель сломал позвоночник в ДТП на брянской трассе

39-летний водитель попал в реанимацию с переломом позвоночника и разрывом селезенки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 5 км автодороги «Новозыбков-Белый Колодец» Новозыбковского района. 39-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ 2110». Легковушка съехала в кювет.

Водителя с переломами позвоночника и ребер, разрывом селезенки госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.