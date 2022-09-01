Водитель сломал рёбра в аварии на брянской трассе

31-летний автомобилист госпитализирован со сломанными рёбрами и пневмотораксом после ДТП в Брянской районе.

Авария произошла на 353 км автодороги «Украина». По информации ГИБДД, 31-летний водитель «ВАЗ-21124» не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя с множественными переломами ребер и пневмотораксом увезли в больницу.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.