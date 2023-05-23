Водитель сломал три ребра в ДТП на брянской трассе в Севском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 478 км федеральной автодороги М3 «Украина» в Севском районе. 37-летний водитель не справился с управлением LADA Largus. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель ушиб голову, селезёнку и сломал три ребра. От госпитализации мужчина отказался.