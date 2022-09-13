Водитель ушиб челюсть при столкновении со столбом в Брянске

36-летний водитель, которого после ДТП из машины доставали спасатели, ушиб челюсть и бедро.

Авария произошла в районе дома 123 по улице Урицкого в Брянске. В городском ГИБДД рассказали, что 36-летний водитель «ВАЗ-21110» не справился с управлением. Машина врезалась в электроопору.

Автомобилисту потребовалась помощь сотрудников МЧС. Самостоятельно выбраться из салона он не смог.

Водитель ушиб нижнюю челюсть и бедро. После осмотра его отпустили домой с назначением лечения.

Автоинспекторы составили на автомобилиста протоколы за непристегнутый ремень, неисправности в машине и повреждение столба.