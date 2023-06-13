Водитель врезался в забор в Дубровке

Водитель повредил спинной мозг, врезавшись в забор дома на иномарке в Дубровке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Ленина в посёлке Дубровка Дубровского района. 25-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Passat. Иномарка съехала в кювет и врезалась в забор частного дома.

Водителя с переломами и ушибом спинного мозга увезли в больницу.