Беременная девушка и подросток погибли в аварии на Брянщине

Суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии в Стародубском районе Брянской области, в котором погибла беременная девушка и подросток.

По версии следствия, в августе текущего года 21-летний водитель в дождь нарушил правила дорожного движения на дороге «Мартьяновка – Стародуб». Машину занесло, она съехала в кювет и перевернулась. 22-летняя беременная пассажирка погибла, 15-летний мальчик получил тяжёлые травмы.

Суд вынес решение — 10 месяцев в колонии-поселении и лишением водительских прав на 2 года. Приговор в силу не вступил.