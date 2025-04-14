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Водителя с поддельными правами задержали инспекторы в Брянске

2025, 14 апреля 11:15 Происшествия
Водителя с поддельными правами задержали инспекторы в Брянске
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Водителя с поддельными правами задержали инспекторы в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

На улице Красноармейской в Брянске полицейские остановили автомобиль под управлением 34-летнего жителя города. Мужчина предъявил водительское удостоверение. У сотрудников ДПС документ вызвал сомнения в подлинности. Проверка по специализированной базе подтвердила, что удостоверение поддельное. А мужчина оказался лишёл водительских прав за нарушения ПДД. 

Задержанный признался, что купил поддельный документ через Интернет за 100 тысяч рублей. Фигуранту грозит уголовная ответственность.  

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