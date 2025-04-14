Водителя с поддельными правами задержали инспекторы в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Красноармейской в Брянске полицейские остановили автомобиль под управлением 34-летнего жителя города. Мужчина предъявил водительское удостоверение. У сотрудников ДПС документ вызвал сомнения в подлинности. Проверка по специализированной базе подтвердила, что удостоверение поддельное. А мужчина оказался лишёл водительских прав за нарушения ПДД.

Задержанный признался, что купил поддельный документ через Интернет за 100 тысяч рублей. Фигуранту грозит уголовная ответственность.