Водителю грозит штраф за смертельное ДТП с поездом под Брянском (ВИДЕО)

В региональном УМВД предупредили об ответственности за проезд железнодорожных переездов на запрещающий сигнал.

В УМВД России по Брянской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Сельцо. Напомним, днем 20 февраля на железнодорожном переезде в Первомайском столкнулись пригородный приезд и «ВАЗ». Три пассажира «ВАЗа» погибли на месте, водитель и один пассажир выжили – их доставили в больницу с травмами.

Очевидцы рассказали, что водитель решил пересечь переезд на запрещающий сигнал. В УМВД сообщили, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда водителя «ВАЗа» могут оштрафовать на 1 тысячу рублей либо лишить прав на срок от трех месяцев до полугода.

Вероятно, по результатам расследования обстоятельств аварии будет возбуждено уголовное дело.