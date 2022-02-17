Военный грузовик и фура столкнулись на брянской трассе

По предварительным данным, тяжело ранены двое военнослужащих.

Крупная авария произошла днем 17 февраля в Брянской области.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, перед поворотом на Злынку столкнулись военный грузовик и фура. Обе машины получили серьезные повреждения и вылетели в кювет. С большегруза высыпалась перевозимая картошка.

«Двоих военных в тяжелом состоянии отправили в больницу Новозыбкова», – рассказали очевидцы.

Официальной информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.

Напомним, на этой неделе военный грузовик попал в аварию в Унечском районе.