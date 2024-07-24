Волонтёры и полиция ищут 28-летнего жителя Супонево Владислава Селенского. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель села Супнево Владислав Игоревич Селенский. 28-летний мужчина ушёл из дома 17 июля, но обратно не вернулся. На связь с родными он больше не вышел.

Приметы пропавшего: рост 185 см, нормального телосложения, чёрные волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в чёрную спортивную кофту, шорты и чёрные сланцы.

Информацию о пропавшем можно сообщить в поисковый отряд по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.