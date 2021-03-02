Вор в маске и с монтировкой ограбил магазин в Фокино

Он забрал из кассы 10 тысяч рублей.

В Фокино задержали 20-летнего жителя Дятьковского района, ограбившего местный магазин.

Как сообщает региональное УМВД, в магазин по улице Калинина зашел молодой человек в медицинской маске. Пригрозив продавщице монтировкой, он вынул из кассы 10 тысяч рублей и скрылся.

Продавец все же сумела запомнить приметы грабителя. В результате полицейские задержали подозреваемого, ранее уже судимого за кражи.

Он сознался в преступлении и рассказал, что с деньгами отправился в Брянск, где потратил их на спиртное.

По статье «Разбой» жителю Дятьковского района грозит до двух лет заключения.