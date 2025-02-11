Восемь брянцев попались на обман с инвестициями и лишились почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратилась жительница Советского района Брянска. Женщина пообщалась с «экспертом» и решила инвестировать свои сбережения. На указанные незнакомцем счета она перевела 2 575 000 рублей. Собеседник после получения денег перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию на минувшей неделе попали ещё семь жителей региона. Они лишились 1 363 000 рублей.