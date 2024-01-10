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Восемь брянцев стали жертвами мошенников в новом году

2024, 10 января 11:11 Происшествия
Восемь брянцев стали жертвами мошенников в новом году
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Восемь брянцев стали жертвами дистанционных мошенников в первую неделю 2024 года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В первую неделю нового года на уловки телефонных и кибермошенников попались восемь жителей Брянской области. Они лишились 844 000 рублей.

Так, 24-летней жительнице Фокинского района Брянска якобы сотрудник банка сообщил о попытке снять с её счета деньги. Напуганная девушка дала доступ к счету злоумышленникам. После этого она действительно лишилась 280 тысяч рублей.

А 46-летняя жительница Брянска решила поучаствовать в лотерее в Сети. Для получения подарка она ввела данные банковской карты. После этого мошенники украли со счета 10 тысяч рублей.

 

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