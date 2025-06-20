Восемь единиц огнестрельного оружия изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители Брянской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За два дня сотрудники полиции выявили девять преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Следователи возбудили три уголовных дела. Три человека сдали оружие добровольно.

За время операции стражи порядка из незаконного оборота изъяли восемь единиц огнестрельного оружия, а также 776 патронов различного калибра.