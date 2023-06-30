Восемь машин столкнулись на брянской трассе

Грузовик столкнулся с микроавтобусом и пятью легковушка и на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 13 м автодороги «Брянск-Новозыбков» в Брянском районе. 37-летний водитель за рулём грузовика MAN с полуприцепом стокнулся с двигавшимися впереди Renault Megan, Ford Tranzit, Toyota Camry, Lada Granta, «ВАЗ 2110», Volkswagen Jetta и Hyundai Elantra.

Сообщений о пострадавших в полицию не поступало. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.